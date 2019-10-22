Культура

Фильм, который снимали в «Михайловском», представят на фестивале Arctic open

Презентация и премьерный показ фильма «Учености плоды», который снимали в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», включены в программу III Международного кинофестиваля стран Арктики «Arctic open». Этот представительный кинофорум пройдёт в Архангельской области (Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, Североонежск, Коноша) в период с 4 по 8 декабря, сообщается на официальном сайте фестиваля.

Фото с официального сайта газеты «Беломорские новости».

Планируется, что о съемках картины, свидетелями которых стали нынешним летом не только жители Святогорья, но и многочисленные туристы, на одной из творческих встреч расскажет почетный президент Arctic open, режиссер-постановщик фильма Игорь Угольников.

Напомним, что фильм «Учености плоды» создан в жанре военной драмы и повествует о событиях, которые разворачивались в дни Великой Отечественной войны на территории Пушкинского Заповедника. Главные роли в картине исполнили Сергей Безруков и Уте Лемпер.

Помимо новых, 2019 года, российских фильмов на фестивале будут представлены работы кинематографистов из разных стран мира. Сайт Arctic open сообщает, что в лонг-лист включены 2988 киноработ из 128 стран мира (для сравнения, в прошлом году - 2327 кинофильмов из 110 стран мира). При этом заявки на участие в конкурсной программе поступили не только из стран Арктического региона - Исландии, Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании, Канады, проч., проч. Режиссеры и продюсеры прислали на суд отборочной комиссии фильмы из Германии, Египта, Нигерии, Японии, Португалии, Греции, Украины, Индонезии и многих других государств. Работа над «коротким листом» фестиваля, куда войдет порядка шестидесяти работ, будет идти до 25 октября.