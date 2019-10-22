Культура

Фестиваль по брейкингу «Pskov Cypher» пройдет в ТРК «Акваполис»

Открытый фестиваль по брейкингу «Pskov Cypher» состоится в воскресенье, 27 октября, в центральном атриуме ТРК «Акваполис». В рамках мероприятия будут разыграны 5 номинаций, в которых могут принять участие конкурсанты в возрасте до 18 лет.

Предполагается, что будут не только индивидуальные зачеты участников, но и командные. Победители в индивидуальном зачете получат грамоты и призы от спонсоров. В командном зачете помимо грамот и призов от спонсоров будут вручены и денежные призы.

Регистрация участников уже идет полным ходом в группе мероприятия.

Начало в 14.00. Вход свободный