Культура

Вера Брежнева выступит в Пскове с большим сольным концертом 30 октября

Середина осени уже минула, наступает холодная пора. Многие задумываются, где найти тепла и позитива в эти пасмурные дни. Ответ на этот вопрос есть - сходить на концерт Веры Брежневой.

Вера Брежнева особенная певица российской эстрады. Она всегда поет только вживую и полностью отдает себя залу. На ее концертах звучит живая музыка, а ее танцы – заслуживают отдельного внимания. И этот ее подход каждый раз высоко оценивают и зрители, и музыкальные критики: список ее наград, который можно посмотреть на «Википедии», занимает больше одной страницы! За что бы ни бралась Вера Брежнева, она выкладывается максимально и делает это с великим оптимизмом. Посол доброй воли ООН по вопросам ВИЧ/СПИДа – это тоже она, Вера Брежнева.

Музыка и поклонники — главные источники моего вдохновения. Я пою, чтобы дарить радость и положительные эмоции. Взамен я получаю так много добрых слов, благодарностей и хорошего настроения от слушателей со всего мира! Я вижу по хештегам, как вы поете и танцуете вместе со мной! Это счастье, что мы на одной волне, даже несмотря на то, что мы все такие разные! Мне хочется, чтобы с каждой песней мы становились еще ближе друг к другу.

Певица, актриса, телеведущая, посол доброй воли ООН представляет концертную программу, в которой собраны самые любимые песни из альбомов «Любовь спасет мир» и «Ververa».

Зрителей ждут известные хиты, полюбившиеся дуэты и премьеры в исполнении одной из самых красивых, сексуальных женщин нашей эстрады – блистательной Веры Брежневой и гостей концерта.

Кажется, все, к чему прикасается Вера Брежнева, имеет успех.И это действительно так: необыкновенно добрая позитивная энергия, песни, пропитанные любовью к жизни и людям, искренность в общении со зрителями завоевали сердца миллионов поклонников. Потрясающие костюмы, красивая хореография, интересные неожиданные аранжировки песен, море улыбок и добра!

Всех, кто придет на концерт, ждет незабываемый вечер красоты и музыки. Это нельзя пропустить!



30 октября в БКЗ филармонии

Справки по телефону 66-89-20

Билеты online на сайте МОИБИЛЕТЫ.РФ

Возрастная категория 6+.