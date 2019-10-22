Культура

Псковичей приглашают принять участие в военно-патриотической акции, посвященной службе по контракту

Псковичей приглашают принять участие в мероприятиях военно-патриотической акции «Военная служба по контракту в спецназе – твой выбор!», приуроченной к Дню подразделений специального назначения Вооруженных Сил России. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Пункте отбора на военную службу по контракту по Псковской области, мероприятие состоится 25 октября в 12.00 на площадке у колледжа ПсковГУ на Яна Фабрициуса, 16.

В программе мероприятия запланирован показ современных видов вооружения, военной техники экипировки и снаряжения (бронированная машина «Тигр», стрелковое оружие и многое другое). Псковичи также смогут услышать музыкальные композиции в исполнении военного оркестра войсковой части 64044. Посетители мероприятия смогут ознакомиться с выставкой элементов экипировки, снаряжения, образцов стрелкового оружия армии СССР от военно-спортивного клуба «Новый рассвет».

В течение мероприятия будет работать военная полевая кухня.

Также, все желающие могут узнать об условиях и порядке поступления на военную службу по контракту в ряды Вооружённых Сил России, и получить подробную консультацию у специалистов мобильного пункта отбора на военную службу по контракту.

По всем интересующим вопросам проведения акции, а также отбора на военную службу по контракту обращаться в Пункт отбора на военную службу по контракту по адресу: г. Псков, ул. Первомайская, д.38, 1-й этаж, или по телефону: 8(8112)66-73-45.