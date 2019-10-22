Культура

Премьера музыкально-театральной композиции «Человечества Поющая душа» состоится в Пскове

Премьера музыкально-театральной композиции «Человечества Поющая душа» состоится 28 октября в Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова. Как рассказала Псковской Ленте Новостей руководитель проекта, музыковед, член союза композиторов России, преподаватель Лариса Никитина, студенты и педагоги колледжа подготовили театрально-музыкальную композицию по мотивам оперы «Орфей» Кристофа Виллибальда Глюка.

В основу названия проекта «Человечества Поющая душа» легли слова французского писателя Виктора Гюго о легендарном древнегреческом певце Орфее, который своим искусством был способен усмирять стихии и победить саму смерть.

Искусство знает огромное количество художественных, поэтических, музыкальных воплощений этого мифа. Одна из известнейших оперных версий истории об Орфее и Эвридике принадлежит перу великого австрийского композитора Кристофа Виллибальда Глюка (1714-1787).

Участники проекта - академический хор под руководством Инны Суровицкой, предстанут перед зрителями и в роли безмятежных пастушков - друзей Орфея, и в облике страшных фурий, преграждающих певцу вход в Аид.

Главные партии Орфея и Эвридики исполнят студентка 4 курса специальности «Хоровое дирижирование» Оксана Стенина и лауреат международных конкурсов, преподаватель колледжа Кира Горшкова.

Музыкальные фрагменты оперы будут чередоваться с поэтическими произведениями Овидия, Валерия Брюсова, Виктора Гюго в исполнении студентов специальности «Теория музыки». В спектакль включены танцы, которые исполнят участники хореографического ансамбля «Юность» в постановке Алены Тагировой.

Начало концерта в 16:00.

Адрес концертного зала музыкального отделения колледжа: улица Воеводы Шуйского, 2. Вход свободный.