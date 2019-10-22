Культура

Псковский Молодежный центр объявляет о начале приема заявок на участие в традиционном Рождественском фестивале

12 января в Пскове пройдет традиционный Рождественский фестиваль. Псковичи смогут принять участие в следующих номинациях: вокал, хореография, чтение поэзии и прозы, инструментальная музыка, сообщили Псковской Ленте Новостей в городском Молодежном центре.

Организационный комитет конкурса объявляет о начале приема заявок на фестиваль. Участниками могут стать школьники, студенты, работающая молодежь в возрасте от 15 до 35 лет, проживающая в Пскове и Псковской области.

Заявки принимаются до 1 декабря по электронной почте taskaevpskov@mail.ru с пометкой «Рождественский фестиваль» или по телефону +7 (8112) 56-37-07 или в Молодежном центре (Псков, ул. М. Горького, 15).

Фестиваль проводится с целью приобщения молодых людей к традиционной русской культуре. Организаторами выступают Псковский городской молодежный центр совместно с Псковской митрополией Русской православной церкви.

Информация по проведению фестиваля будет обновляться в группе мероприятия ВКонтакте