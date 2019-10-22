Культура

XXV Юношеские Кутузовские чтения, посвященные 75-летию освобождения Пскова, пройдут 25 октября

25 октября в 14.00 в Историко-краеведческой библиотеке им. И.И. Василёва состоятся юбилейные XXV Юношеские Кутузовские чтения, посвященные 75-летию освобождения города Пскова от немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне. В чтениях примут участие учащиеся старших классов средних общеобразовательных школ, студенты колледжа Псковского государственного университета, Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова, историки, краеведы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, программе чтений запланирована конференция - ее участники расскажут о событиях, связанных с оборонительными действиями под Псковом в июле 1941 года, и его оккупацией, подпольным движением. Присутствующие также услышат о православной миссии, о ключевых моментах, связанных с освобождением Пскова от немецко-фашистских захватчиков, его восстановлении в экономике, культуре .

В рамках чтений также состоится презентация книги «Псковичи, награждённые орденом Александра Невского». Книгу представит автор - краевед, член Псковского отделения Российского военно-исторического общества, член Военно-исторического клуба «Кольчуга» Николай Антонович Горбачев.

Чтения пройдут под научным руководством кандидата исторических наук, доцента кафедры отечественной истории ПсковГУ Зои Тимошенковой.

Организаторы XXV Кутузовских чтений - управление культуры администрации Пскова, Историко-краеведческая библиотека им. И.И. Василёва, Псковский государственный университет при поддержке управления образования администрации Пскова, Государственного архива Псковской области, студии стендового моделизма «Диорама» ДЦ «Подросток».