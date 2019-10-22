Культура

В Международный «День без бумаги» псковичи смогут скачать электронные бестселлеры бесплатно

К Международному «Дню без бумаги», который традиционно отмечается в последний четверг октября, псковская библиотека на Конной проводит совместную акцию с книжным агрегатором «ЛитРес». Сегодня и в любой другой день работы библиотеки псковичи могут получить бесплатный доступ к оцифрованным изданиям «ЛитРес» благодаря программе «ЛитРес: Библиотека», сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении..

Для этого всем, кто желает пользоваться электронными книжными фондами «ЛитРес» бесплатно, надо прийти с паспортом в библиотеку на Конной (на абонемент) и получить там логин и пароль для входа в систему, либо отсканировать QR-коды (двухмерные штрихкоды) понравившихся книг со специального библиотечного стенда.

После этого можно будет читать любые книги с интернет-агрегатора «ЛитРес», не покупая их, через специальное мобильное приложение в телефоне или на планшете, а также прямо на сайте.

Правда, скачать книгу с «ЛитРес» насовсем в этом случае не удастся: можно будет «взять» ее для чтения, как в обыкновенной библиотеке, не дольше чем на две недели.

Одними из первых эту программу опробовали первокурсники Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса, которые занимаются в библиотеке на Конной краеведением по проекту «Город под подошвой».

На этот раз они не только, как обычно, набрали себе в главной городской библиотеке книг по истории Пскова, но и отсканировали QR-коды бестселлеров, получивших премии самых престижных литературных конкурсов, чтобы не тратиться на их покупку.