Культура

Ди Каприо выдвинули на «Оскар» за роль в фильме «Однажды в Голливуде»

Главными претендентами на премию «Оскар» за главную мужскую роль стали Леонардо Ди Каприо, Мэттью Райс, Роберт Паттинсон и Джонатан Прайс, сообщает РИА Новости со ссылкой на Indiewire.

Студия Sony решила выдвинуть Леонардо Ди Каприо на «Оскар» за главную мужскую роль в фильме «Однажды... в Голливуде», а Брэда Питта — за роль второго плана. Издание считает такое решение вполне логичным и полагает, что при таком раскладе у Питта, сыгравшего дублера, больше шансов получить премию.

Также Sony выдвинула на "Оскар" Мэттью Райса и Тома Хэнкса за фильм «Прекрасный день по соседству». Первого — за главную мужскую роль, второго — за роль второго плана.

Киностудия A24 предложила своих кандидатов: Роберта Паттинсона (за главную мужскую роль) и Уиллема Дэфо (за роль второго плана) в фильме «Маяк».

А стриминговая платформа Netflix выдвинула на премию актеров, сыгравших в картине «Два папы». Джонатан Прайс, ранее ни разу не номинировавшийся на «Оскар», может претендовать на награду за главную мужскую роль (папы римского Франциска). Энтони Хопкинс (папа римский Бенедикт), у которого чуть меньше экранного времени и уже есть статуэтка — за роль второго плана.