Культура

Не ведают, что творят: экс-директор Детской школы искусств рассказал о подробностях своего увольнения

«Директора школ обладают такой властью, которая премьер-министрам даже не снилась», - эти слова Уинстона Черчилля вспоминаются в связи с ситуацией увольнения на прошлой неделе бессменного директора Детской школы искусств Пскова Виктора Лисенкова.

Почему он принял решение об уходе, связано ли оно с фронтальной проверкой финансовой деятельности школы и какие отношения связывают Виктора Васильевича с новым руководителем, читайте в нашем интервью.

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- Виктор Васильевич, сколько лет вы возглавляете коллектив Детской школы искусств?

- В 1969 году я закончил музучилище, и меня отправили в Бежаницы открывать музыкальную школу. Так что я стал директором в 19 лет. Через 5 лет я вернулся в Псков, открыл 3-ю музыкальную школу, которая затем и была реорганизована в Школу искусств в 1974 году.

В этом году мы отметили четыре юбилея: в апреле мне исполнилось 70 и ровно 50 лет моей директорской деятельности, 45 лет этой школе и 25 лет с тех пор, как Школа искусств пополнилась художниками и хореографами. К празднику приготовили один большой проект: пригласили всех на «Творческий парад юбилейных дат» в БКЗ Псковской филармонии. Я там выступил в роли и сценариста, и режиссера, и дирижера, и вокалиста.

Мы каждый год делаем проекты, последние лет 15 я этим точно занимаюсь. Понимаете, я из многодетной семьи, нас было четверо. Никто не учил, сколько можно съесть картошки за столом. Мы просто знали: столько, чтобы хватило остальным. Это я помню очень хорошо. Самоорганизация большого целого. Я пытался и Школу искусств представить как многодетную семью. Это у нас получилось. Для этого нужны были общие интересы: чтобы художников беспокоило не только свое творчество, чтобы у музыкантов высокомерия не было по отношению к художникам. Для этого я нашел такой путь - проект года. В разные годы у нас были самые разнообразные проекты: православный «От Рождества до Пасхи», проект «Пусть всегда будет мама, пусть всегда будет мир!», посвященный 70-летию Победы, проект «Земля богатырей».

Главный проект, который запланирован на этот учебный год - празднование юбилея нашего псковского музыканта, завуча школы, преподавателя по классу гитары, замечательного поэта и композитора Натальи Щеткиной. Его мы будем реализовывать уже совместно с моим преемником - Константином Валерьевичем Васильевым.

- Вы говорили в комментариях журналисту ПЛН о том, что планировали увольняться в конце учебного года. Расскажите, пожалуйста, подробнее, почему вы изменили свое решение и ушли в октябре?

- Я написал заявление по собственному желанию. Действительно, коллектив был предупрежден, что я уволюсь до конца года.

16 октября на общем собрании трудового коллектива Школы искусств был представлен исполняющий обязанности директора Константин Валерьевич, а в субботу, 19 октября, состоялась творческая передача полномочий директора от создавшего школу ветерана молодому энергичному преемнику. По-семейному теплая атмосфера этого вечера вселяет надежду на то, что изменить ее основу не удастся никому и «варяг» принят не будет. Я остался работать в школе в качестве преподавателя.

Я готовлю Константина к этой должности уже три года. Он вполне меня может заменить как лидер-музыкант.

- Верно ли, что сейчас в школе искусств работает фронтальная проверка по линии Управления культуры? Если верно, то чем обусловлен интерес чиновников к школе?

- По моим наблюдениям, некоторые «доброжелатели» хотели бы посадить на должность директора ДШИ своего менеджера, чтобы увеличить доходы. В прошлом учебном году я дважды отмывался от подобных деятелей. Один раз было письмо на имя губернатора о том, что здесь условия плохие, гардероб плохо работает. А второе обращение пришло уже на имя президента - о том, что здесь грязь и тараканы по всем углам. А между тем, в августе 2015 года Детская школа искусств Пскова вошла в список 50-ти лучших в России.

Мы вышли на работу в сентябре - и опять: два обращения за подписью сотрудников, которые считают, что могут занять должность директора. 5 сентября начальник Управления культуры Юрий Мартынов издал указ о проверке, в школе работает комиссия. Но до сих пор я так и не ознакомлен с претензиями. Даже преступнику сначала предъявляют сведения о том, в чем его подозревают, проводят следственные действия и потом судят. Мне в информации отказали. По их мнению, я уже преступник? Мы благодаря закону о работе с письмами граждан превратились в изгоев 37-го года. Люди не ведают, что творят.

Понятно стремление ошельмовать меня тех, кому я не дал разворовать, растащить школьные ресурсы. Но зачем это надо руководителям Управления культуры? Могу только догадываться. Однако не мне их судить... Помните, все возвращается, «что посеешь, то и пожнешь».

Сейчас идет резкое обновление руководящего состава, омоложение власти в целом - и выдвинута идея о том, в частности, что директор школы не обязательно должен быть профессионалом в руководстве коллективом, он должен быть менеджером, должен делать деньги.

- Как вы относитесь к этой идее?

- Мой взгляд - с высоты полувекового административного стажа на то, кем должен быть директор школы. Вопрос - профессионал или менеджер - звучит как «быть или не быть» школе. Никому в голову не придет заменить капитана судна на менеджера. Судьба судна в этом случае обречена. Почему считается, что педагогический и ученический коллектив школы - более примитивный механизм, чем корабль? Тем более в творчестве. Мы все в некотором смысле менеджеры в своих семьях, ищем возможность заработать и рачительно расходовать. И дело только в том, использует директор этот навык на благо школы или нет.

Даже на предприятии гендиректор - это профессионал, который знает до мелочей всю технологию процесса, от и до. Если поставить просто менеджера, этот процесс будет управляемый? Нет, конечно!

- По вашему мнению, текущая проверка связана именно с вашим умением или неумением «делать деньги»?

- На последней планерке в Управлении культуры нас, директоров школ, назвали потенциальными коррупционерами, имея в виду закон о госзакупках. Я как потенциальный коррупционер не имею права на работу с теми подрядчиками, которые меня ни разу не подводили. Сделали мне 25 лет назад крышу - она до сих пор не течет. А в другой школе за эти годы крышу сменили уже 3-4 раза, истратив на это миллионы.

- В течение долгих лет вы не только были директором ДШИ, но и руководили детским хором. Этот коллектив продолжит свое существование?

- Конечно! Точнее назвать коллектив не хором, а ансамблем солистов. Я ведь каждый голос не ломаю, не округляю всех под одну гребенку - наоборот всех раскрываю.

Знаете, накануне Ганзы Дом народного творчества провел живьем детский праздник песни - в ГКЦ собрали 12 детских хоров, в том числе из районов. Система была такая: от самого слабого к более сильным и профессиональным. Как вы думаете, каким номером выступал хор Лисенкова? Одиннадцатым.

- А двенадцатым кто?

- Хор музыкального училища.

- Что бы вы пожелали своему преемнику, родной школе и себе?

- На собрании 16 октября я Константину Валерьевичу и коллективу привел простой пример. Вы на велосипеде когда начинали учиться кататься - вас кто-то поддержал. А если бы он вас держал всю жизнь, вы бы научились ездить? Конечно, нет. Я всем пообещал не быть теневым директором или серым кардиналом. Важно, чтобы мой преемник большую часть проблем решал сам. Если не набьешь шишек - так и не научишься. Сильно опекать не буду.

А то, что на меня кто-то пишет обращения, - это же не главное. Вот, например, Николай Мишуков летом давал творческую презентацию своего нового сборника - кстати, он пишет очень хорошие стихи балладного характера. Я очень устал, не остался на посиделки, ушел сразу после презентации. Вечером он мне позвонил, сказал, что нам надо пересечься, потому что собирается уезжать, но ему надо что-то мне передать. Мы встретились, и он мне три подарочных сборника принес. Вот что дорогого стоит!

А вообще я счастливый человек, исполнивший все три заповеди: родил не одного, а тысячи, построил не просто дом, а Дворец искусств, посадил на Псковщине огромное Древо детского хорового пения. Что еще надо для встречи старости!

Беседовала Елена Никитина