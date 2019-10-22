Культура

Молодежный центр приглашает псковичей принять участие в традиционном Сретенском балу

Этой зимой Псковский городской молодежный раз уже в пятый раз проведет традиционный Сретенский бал, приуроченный ко Дню православной молодежи и празднику Сретения Господня, отмечаемому 15 февраля. Целью бала является приобщение участников к традиционным культурным способам проведения праздничных мероприятий и содействию общения православной молодежи города.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в городском Молодежном центре, уже сейчас молодые люди в возрасте от 15 до 35 лет могут подать заявку на участие в балу и посещать репетиции, где их обучат основам менуэта, полонеза и вальса, правилам этикета и некоторых условностей, присущих балу.

Бесплатные репетиции будут проходить в Доме Причта в Псковском Кремле (рядом с Троицким Собором) по вторникам и четвергам. Первое занятие состоится 5 декабря в 18:00.

Запись на репетиции

Подробная информация по телефонам: 56-37-07, 89113511501