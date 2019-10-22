Культура

Выставка обережных славянских кукол открылась в Псковском политехническом колледже

Выставка обережных славянских кукол «Кукла не рождается сама» открылась в Псковском политехническом колледже. Выставку подготовили преподаватели и студенты специальности «Дизайн в культуре и искусстве». До наших дней дошло множество традиций, связанных с изготовлением обережных кукол и их использованием. Студенты старших курсов колледжа нарисовали лубочные картины с изображением кукол и изготовили выставочные экземпляры, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы выставки.

Преподаватели Людмила Яковлева сообщила , что раньше куколки-обереги делали на Псковщине в каждом деревенском доме. В любой семье были свои традиции и особенности изготовления кукол. В Порховском районе особенной популярностью пользовались куклы из соломы, в Гдовском – изо льна. Этнографы подсчитали, что на Руси было более 90 куколок-оберегов, каждая со своей функцией. Куклы защищали, помогали собирать урожай, исцеляться от болезней, укреплять семью.

Студентка 4 курса Анна Сапогова рассказала про куклу-оберег Филипповку – шестирукую женскую помощницу по дому, которая помогает хозяйке все успевать, не уставать и бережет от бытовых травм.

Порховчанка Валерия Михайлова рассказала о «солнечном конике» - лошадке из соломы, которую вручали мальчикам в качестве первой игрушки. Конь считался символом Солнца, а соломы и рогоза в Порховском районе достаточно, чтобы плести лошадок долгими зимними вечерами.

На выставке был проведен мастер-класс по изготовлении кувадки –первой куклы, встречавшей младенца на пороге этого мира. Именно кувадки висели над колыбелью младенца и отгоняли злых духов.

Через несколько недель выставка будет передана в библиотеки города Пскова, а летом посмотреть ее можно будет в Псковском городском доле ремесел.