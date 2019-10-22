Культура

В Пскове состоялся авторский вечер поэзии директора «Империала» Николая Рассадина

В Псковской городской библиотеке, на улице Конной, 6, прошел авторский вечер директора гипермаркета «Империал» Николая Рассадина, которого недавно приняло Псковское отделение Союза писателей России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в самом учреждении.

В библиотеке отметили, что поэт начал выступление с шутливого стихотворения «Царевна-жаба»: «Я буду жить с тобою, жаба, честь твою царскую храня, как будто ты простая баба и что-то значишь для меня. И хорошо еще, что жаба, а если б дрогнула рука, моя стрела упасть могла бы на дождевого червяка».

Сотрудники библиотеки добавили, что затем Николай Рассадин затронул «самые болевые струны современности»: прочел стихи на смерть безвестного поэта, которого не стало в тот самый день, когда неизвестные застрелили Бориса Немцова, поэтически предрек, что «не будет весны».

«Начиная свое выступление, Николай Рассадин сказал, что будет читать стихотворения в обратном хронологическом порядке. Сперва - самые новые. И те, что не вошли в сборники (у него уже издано две книги). Но публика захотела услышать свои любимые (например, «У Христа за пазухой») и сбила поэту все его планы», - отметили в библиотеке.

Николай Рассадин прочел собственные стихотворения по темам: о поэтах, о любви, о городах, которые произвели на него неизгладимое впечатление. В частности, стихотворение «Идиот»: о Санкт-Петербурге, который Николай Рассадин, как оказалось, не любит - сообщили в библиотеке.

Также собравшиеся услышали одно из первых стихотворений Николая Рассадина («Эверест»), которое, со слов автора, убедило, что надо продолжать заниматься поэзией.