Культура

Энциклопедию «самого псковского романа» презентовали в Великом Новгороде

Энциклопедию романа Вениамина Каверина презентовали в Великом Новгороде на открытии выставки «Два капитана» в иллюстрациях Петра Любаева». Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказали в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», который и представил жителям и гостям города на Волхове оригинальную графику молодого московского художника.

Рассказывая о новом издании, которое вышло в свет в нынешнем году в рамках всероссийского проекта «Читаем Север» от компании «Норникель», автор идеи, доктор исторических наук Юлия Кантор напомнила, что Энск — это Псков. И особо отметила, что мысль об энциклопедии родилась у неё в псковском музее романа «Два капитана». Эта книга объединяет не только поколения, но и российские

территории, огромное число городов и весей, сказала Юлия Кантор. Великий Новгород, например, формально не входит в список

населённых пунктов, где происходит действие книги, но зато именно здесь, в Демянском районе, поисковикам удалось найти фрагменты самолета Пе-2 — знаменитой «пешки», советского пикирующего бомбардировщика времён Второй мировой войны. Сейчас эта уникальная находка — один из главных экспонатов псковского музея, посвящённого роману «Два капитана», а материал об этом также включен в новую энциклопедию.

На открытии выставки «Два капитана» в иллюстрациях Петра Любаева». Фото: сетевое издание «53 новости» (Великий

Новгород).

Работа над книгой, рассказала Юлия Кантор, объединила историков, литературоведов, географов и музейщиков из обеих столиц,

а также из разных регионов России, от Кольского полуострова до Таймыра. В книге 26 разделов, которые повествуют о людях,

послуживших прототипами главных и второстепенных персонажей, историческим событиям, в которых герои книги принимали участие,

городам и территориям, где разворачивается действие, истории мореплавания и авиации. Коллективная монография, какой по сути

является «Энциклопедия «Двух капитанов», проиллюстрирована уникальными материалами из музейных, библиотечных и архивных

фондов, а также частных коллекций.

Пётр Любаев. Из иллюстраций к роману Вениамина Каверина «Два капитана». Из фондов Пушкинского Заповедника.

После открытия выставки «Два капитана» в иллюстрациях Петра Любаева» и презентации нового издания все библиотеки Великого

Новгорода получили по комплекту, в который вошли «самый псковский» роман и новый развернутый комментарий к нему.

На открытии выставки «Два капитана» в иллюстрациях Петра Любаева». Фото: сетевое издание «53 новости» (Великий

Новгород).

Напомним, что выставку из фондов Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» в Великом Новгороде

планируют экспонировать до 19 февраля следующего года.