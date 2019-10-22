Культура

Областная библиотека приглашает на концерт

5 ноября в 15:00 Псковская областная универсальная научная библиотека приглашает всех желающих на праздничный концерт «Россия. Родина. Единство», посвященный Дню народного единства.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке, в мероприятии примут участие преподаватели и студенты Псковского областного колледжа культуры имени Н.А. Римского-Корсакова, среди которых постоянные гости библиотеки и авторы творческих программ – Динара Ибрагимова и Валерия Дунюшкнина.

Библиотека находится на улице Вокзальной, дом 48. Вход свободный.