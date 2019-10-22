Опубликована программа «Ночи искусств» в Изборске

Жилой дом и гараж горели в Псковской области из-за аварийного режима работы электропроводки

Псковский Россельхознадзор вернул в Республику Беларусь форель, тушенку и сгущенное молоко

17-летний мотоциклист и его пассажирка угодили в дорожную яму и получили травмы