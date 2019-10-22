Опубликована программа «Ночи искусств» в Изборске

3 ноября в Изборске пройдет Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковско-Изборском объединенном музее-заповеднике, все мероприятия гости и местные жители могут посетить бесплатно.
Программа мероприятий:
- 18.00 «Ганзейское путешествие» - интерактивная игра для всей семьи. Дом купца Анисимова (улица Печорская, 41,а)
- 17.00 – 21.00 «Создаем искусство сами» - творческие мастер-классы. Дом купца Шведова (улица Печорская, 32)
- 19.00 «Каменный страж земли русской» - сборная экскурсия по Изборской крепости. Сбор группы в Никольском захабе Изборской крепости.
- 17.00 – 21.00 «Изборский дух» - документальный фильм о создании изборской палаты Русской словесности и Православной веры с росписями народного художника СССР П.П. Оссовского. Флигель купца Анисимова (улица Печорская, 41б)
- 18.00 -24.00 «Крепость: щитом и мечом»- мультипликационный фильм (2015 год), «Александр Невский» - художественный фильм (1938 год). Изборская крепость.