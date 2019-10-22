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Культура

Арт-эксперимент «Театр-24» вновь стартовал в Великих Луках

28.10.2019 22:00|ПсковКомментариев: 0

На днях успешно завершился арт-эксперимент «Театр-24», приуроченный к году театра в России. Суть проекта заключалась в том, чтобы за 24 часа написать сценарий, провести кастинг и репетиции, создать декорации и представить публике уже готовый спектакль. Великолукские добровольцы уникального арт-проекта с этой непростой задачей справились.

Как пояснила Псковской Ленте Новостей инициатор проведения данного мероприятия, заместитель директора ДК ЛК Мария Титенкова, в эксперименте принимали участие не профессиональные театралы, а обычные великолучане, изъявившие желание увидеть за сутки «изнанку» театра.

«Накануне вечером четыре добровольца, захотевшие попробовать себя в роли сценаристов, прибыли в Дом культуры Ленинского комсомола, чтобы к утру написать сценарий по одной из предложенных тем, которые была выбраны путем интернет-голосования. 
Утром, в фойе учреждения уже ждали так называемые режиссеры и актеры, между которыми были распределены сценарии и роли. Весь день они работали над постановкой спектакля и уже перед финальным показом продемонстрировали свои эскизы режиссеру, актрисе, художественному руководителю Минского дворца молодежи Екатерине Билан, которая приехала в наш город для работы в судействе международного театрального конкурса «Мы живем и творим!», но с удовольствием откликнулась на участие в таком интересном эксперименте. Екатерина дала командам много рекомендаций, которые участники с успехом применили на финальном показе», - рассказала Мария Титенкова

Вечером в концертном зале на большой сцене команды представили зрителям свое творчество. 

Первой была представлена постановка сценариста Романа Ильина под названием «Они и мы», режиссером которой выступила Анна Лашкова. Вторая творческая группа презентовала мини-спектакль «В городке Садовое», режиссер – Михаил Иванов. Третий спектакль назывался «Для грусти», его сценаристом оказался молодой человек, который решил взять творческий псевдоним Я. Свободный, режиссером выступила Амалия Беляева. Завершила творческий марафон постановка сценариста Влады Лопаткиной и режиссера Бурановой Натальи «Частицы не моего бытия».

После итогового показа зрители приняли участие в голосовании за лучшую, на их взгляд, постановку, используя в качестве бюллетеней конфеты, которые нужно было положить в банки с названиями спектаклей. После подсчета наполнивших емкости сладостей, лидером зрительского голосования, занявшим почетное первое место в номинации «Лучший спектакль», оказалась поучительная постановка «Они и мы», в котором артистам удалось ярко, наглядно и очень доходчиво показать отношения сына со своими родителями, и особую духовную связь с дедушкой, который смог привить внуку высокие нравственные ориентиры.

Также в числе награжденных были имена и других участников арт-проекта: в номинации «Лучший актер» 1 степени – Михаил Иванов (мистер Хутт), 2 степени - Дмитрий Амосенков (сын), «Лучшая актриса 1 степени» -  Анна Спиридонова (Цитрусовая дама), «Лучший режиссер» - Михаил Иванов, «Лучший сценарий» - Ульяна Рудакова, специальный приз за идейно-тематический замысел получил спектакль «Частицы не моего бытия».

Каждый из участников получил специальный диплом, билеты на спектакль в Великолукский драматический театр и концертные программы ДК ЛК. После этого руководитель арт-эксперимента «Театр-24» Мария Титенкова выразила пожелание, чтобы проект жил долгие годы и собирал на своей площадке молодежь и всех влюбленных в театр людей. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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