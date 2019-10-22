Культура

На «Капустные вечёрки» приглашает Псковский колледж искусств 30 октября

30 октября в концертном зале Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова пройдут «Капустные вечёрки».

Как рассказала Псковской Ленте Новостей руководитель специализации «Этнохудожественное творчество», преподаватель колледжа Вера Кагазежева, в качестве зрителей концерта приглашены учащиеся областной музыкальной школы для одарённых детей «Камертон» и детских музыкальных школ города. Цель этого проекта – приобщение детей к истокам русской обрядовой культуры, знакомство с народными традициями,

Во время «Вечёрок» зрители будут активно включаться в происходящее на сцене действие. Через песни, хороводы юные музыканты познакомятся с различными фольклорными жанрами, вместе со студентами специализации «Этнохудожественное творчество» будут разгадывать загадки, повторять скороговорки, играть в речевые игры.

По мнению преподавателей, именно такие интерактивные программы, основанные на русском фольклоре, как нельзя лучше формируют у детей представления о жизни своих предков, воспитывают уважение к народным традициям.

Концерт состоится в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств». Начало в 15.00. Вход свободный.

Адрес концертного зала музыкального отделения: ул. Воеводы Шуйского, 2.