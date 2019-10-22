Культура

Попробовать себя в искусстве стрит-арта смогут псковичи 4 ноября

4 ноября в Городском культурном центре города Пскова пройдет стрит-арт фестиваль, приуроченный ко Дню Народного единства. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, в рамках фестиваля будет проведена серия мастер-классов по рисованию баллончиками для молодых художников города Пскова и для жителей города. Любой желающий сможет попробовать себя в искусстве стрит-арта. «Создание такого крупного арт-события, как фестиваль стрит-арта, может подтолкнуть творческих людей к реализации своих талантов на пользу городу и его жителям», - рассчитывают организаторы.

Данное мероприятие организовано в рамках проекта «Стрит-арт фестиваль «Палитра» при поддержке администрации Псковской области, а также при поддержке благотворительного фонда развития Псковской области «Святой Равноапостольной княгини Ольги».

«Фестиваль - это особое пространство, наполненное работой, встречами, творчеством, знакомствами, общением. Такая форма организации дает возможность молодежи посредством избранного творчества в художественной сфере разносторонне познавать жизнь, развивать свои творческие силы. Фестиваль является финалом всего проекта, когда большое количество творческой молодежи встречается на общей площадке и демонстрирует свое творчество всем заинтересованным» - отмечают авторы проекта.

Посетить фестиваль и окунуться в атмосферу стрит-арта приглашают всех псковичей.