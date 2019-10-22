Культура

Фестиваль интеллектуальных игр «Встречи на Ловати» состоится в начале ноября в Великих Луках

Фестиваль интеллектуальных игр «Встречи на Ловати» состоится 2-4 ноября в Великих Луках. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе по Молодежной политике администрации Великих Лук, пройдет фестиваль в 18-й раз.

В этом году фестиваль вышел на новый уровень развития. Благодаря поддержке Псковской областной общественной организации «Союз возрождения Псковского края» проект «Молодежный фестиваль интеллектуальных игр «Встречи на Ловати» стал одним из победителей конкурса по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов на территории Псковской области. Сертификаты на предоставление грантов победителям вручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников 22 октября. Церемония прошла в проектном офисе «Команда 2018» в Пскове. Сертификат на проведение фестиваля «Встречи на Ловати» из рук губернатора получал президент Псковской областной общественной организации «Союз возрождения Псковского края» Виктор Куликов.



Благодаря гранту у организаторов конкурса появилась возможность улучшить качество организации фестиваля. Финансовые средства гранта помогут не только еще лучше провести фестиваль, но и организовать проживание, питание гостей фестиваля. Также в программу включена экскурсионная составляющая. Юные знатоки посетят Мемориальный дом-музей академика И.М.Виноградова, Мемориальный музей-усадьбу С.В.Ковалевской, прикоснуться к спортивной славе нашей земли в Музее спорта и олимпийского движения Псковского края. Эти экскурсии познакомят участников фестиваля с культурным наследием южной части Псковской области. Иногородние участники узнают о том, что многие выдающиеся люди, известные не только в России, но и за ее пределами, родились или жили на великолукской земле. Приобщить детей и молодёжь к историко-культурному наследию великолукского края как части историко-культурного наследия Псковщины – это тоже одна из задач молодежного фестиваля «Встречи на Ловати»