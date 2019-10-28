Культура

Актуальные вопросы культуры и образования обсудили студенты и преподаватели псковского колледжа искусств

Студенческая конференция «Актуальные вопросы культуры и образования» состоялась в Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова 21 октября.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в колледже, участников приветствовала заместитель директора по воспитательной и социальной работе Наталья Дмитриева, отметившая важность проведения студенческих конференций в формировании профессиональных компетенций будущих работников культуры, искусства и образования.

В конференции приняли участие студенты 1 и 3 курсов специальности «Социально-культурная деятельность», 4 курса специальности «Народное художественное творчество».

Свои проекты презентовали гости конференции – финалисты областного фестиваля-конкурса социальных инициатив «Время действовать!» - Алиса Степанова (Новоржевская средняя школа), Алексей Степанов, Мария Сохина (Лицей № 4 многопрофильный, Псков), Дарья Коломийчук, (Дом детского творчества им. Клавдии Назаровой, Остров).

Заместитель директора областного дома детства и юношества «Радуга» Майя Семенова подвела итоги фестиваля и выразила надежду на дальнейшее сотрудничество с колледжем искусств.

Как рассказала модератор конференции, преподаватель колледжа Снежана Власова, в практике обучения по специальностям «Социально-культурная деятельность» и «Народное художественное творчество» используются следующие формы научно-исследовательской работы со студентами: подготовка докладов, рефератов, презентаций, защита курсовых и выпускных квалификационных работ, участие в конференциях, в конкурсах творческих работ. Наличие у выпускников колледжа исследовательских навыков в дальнейшем положительно скажется в их профессиональной деятельности.