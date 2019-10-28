Артисты народного коллектива «Псковский цирк» выступят на Пушкинском балу.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, гости мероприятия смогут увидеть редкий цирковой жанр - гимнастику на партерном кольце в исполнении Алены Быковой и пластику от Полины Михеевой.
Цирк в Пскове появился в 1967 году. Творческий коллектив студия циркового искусства «Циркачонок» создан в 1984 году. В 2018 году коллектив переименовался в «Псковский цирк», так как в Пскове и области - это единственный коллектив в своем жанре. Основатель, главный режиссёр, художественный руководитель - Ирина Михайлова. Балетмейстер, хореограф - Марианна Никандрова. Народный коллектив «Псковский цирк» - призёр, лауреат многочисленных фестивалей областного, всероссийского, международного уровня.
Напомним, Пушкинский бал состоится 9 ноября на базе отдыха «Пушкиногорье». Больше о программе бала и условиях участия в нем можно узнать по телефонам: 8 81146 2-15-35, 8 81146 2-16-28, 88002501799 (бесплатная горячая линия), или на странице ежегодного Пушкинского бала: ВКонтакте - https://vk.com/pushkinbal18, на сайте базы отдыха «Пушкиногорье» - pgtur.ru
Адрес проведения бала: Псковская область, Пушкиногорский район, п. Пушкинские Горы, база отдыха «Пушкиногорье».