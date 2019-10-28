Культура

Артисты народного коллектива «Псковский цирк» выступят на Пушкинском балу

Артисты народного коллектива «Псковский цирк» выступят на Пушкинском балу.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, гости мероприятия смогут увидеть редкий цирковой жанр - гимнастику на партерном кольце в исполнении Алены Быковой и пластику от Полины Михеевой.

Цирк в Пскове появился в 1967 году. Творческий коллектив студия циркового искусства «Циркачонок» создан в 1984 году. В 2018 году коллектив переименовался в «Псковский цирк», так как в Пскове и области - это единственный коллектив в своем жанре. Основатель, главный режиссёр, художественный руководитель - Ирина Михайлова. Балетмейстер, хореограф - Марианна Никандрова. Народный коллектив «Псковский цирк» - призёр, лауреат многочисленных фестивалей областного, всероссийского, международного уровня.

Напомним, Пушкинский бал состоится 9 ноября на базе отдыха «Пушкиногорье». Больше о программе бала и условиях участия в нем можно узнать по телефонам: 8 81146 2-15-35, 8 81146 2-16-28, 88002501799 (бесплатная горячая линия), или на странице ежегодного Пушкинского бала: ВКонтакте - https://vk.com/pushkinbal18, на сайте базы отдыха «Пушкиногорье» - pgtur.ru

Адрес проведения бала: Псковская область, Пушкиногорский район, п. Пушкинские Горы, база отдыха «Пушкиногорье».