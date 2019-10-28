Культура

Псковичей приглашают к участию в фестивале-конкурсе ремесленной культуры «Теплая мода»

9 ноября в Пскове состоится II областной фестиваль ремесленной культуры «Теплая мода». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном Центре народного творчества, к участию приглашаются индивидуальные мастера, работающие в техниках вязания и валяния из шерсти, мастера, занимающиеся обработкой меха, художники-дизайнеры, мастера народного творчества, а также студии и любительские объединения декоративно-прикладного творчества учреждений культуры региона. Тема фестиваля — «Во всех ты, душечка, нарядах хороша».

В программе фестиваля: ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества, презентации выставочных экспозиций учреждений культуры муниципальных образований и индивидуальных мастеров по теме фестиваля, показ одежды и аксессуаров, мастер-шоу и мастер-классы по традиционным ремеслам и современным видам декоративно-прикладного творчества, выступление творческих коллективов. В ходе мероприятия желающие смогут принять участие в благотворительной акции «Подари тепло ребенку».

Собранные рукотворные теплые вещи будут переданы Псковским областным отделением детского фонда детям из нуждающихся семей Палкинского района.

Напомним, фестиваль проводится в целях распространения опыта работы мастеров народного творчества, развития традиционных ремесел и современных направлений декоративно-прикладного творчества.

Подробная информация по телефонам: 8/112/ 62-23-34, 66-17-49