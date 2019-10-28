Культура

Завтра псковским депутатам предстоит утвердить гимн Псковской области

На ближайшей сессии Псковского областного Собрания – 31 октября - депутатам предстоит утвердить еще один официальный символ Псковской области – гимн. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий проект закона рассматривался сегодня, 31 октября, на заседании парламентского комитета по законодательству и местному самоуправлению.

Создание гимна – это результат работы Общественной палаты и педагогического Совета, образованного в 2018 году. Гимн, как музыка, так и его слова, был выбран по результатам конкурса.

После его утверждения будет необходимо произвести официальную запись, ее осуществит Псковский симфонический оркестр.

В ходе обсуждения было отмечено, что текст гимна сократили по просьбе Общественной палаты Псковской области. Также по просьбе композитора был изменен порядок куплетов.

При этом автор слов гимна Псковской области, кандидат филологических наук, член Союза писателей России, Международной ассоциации писателей и публицистов Татьяна Рыжова отметила: «Жалко, очень хорошие слова были. В частности, такие слова «Никому никогда не сломить русский дух - монолит нашей силы» и «И назначено Псковщине быть крепостною стеною России».

Депутат Алексей Севастьянов («Единая Россия») высказался, что, по его мнению, без этих слов гимн потерял свой вес, и попросил рассмотреть вариант по их возвращению. Мнения остальных парламентариев после этой реплики разделились.

Вице-губернатор Николай Цветков пояснил, что обсуждаемые строчки были убраны с связи с тем, что стояла задача уложиться в определенные временные рамки и чтобы текст был легок для заучивания школьниками.

После дискуссии в рамках заседания парламентского комитета по законодательству и местному самоуправлению депутаты поддержали законопроект.