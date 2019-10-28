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Культура

В Псковской области в рамках «Ночи искусств» пройдет около 20 мероприятий

30.10.2019 15:40|ПсковКомментариев: 0

Псковская область присоединится к акции «Ночь искусств», которая пройдет по всей России 3 ноября, в преддверии Дня народного единства. В муниципалитетах региона запланировано около 20 мероприятий, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации. 

В Пскове состоится лекция «Псковские храмы в ЮНЕСКО». Местом проведения мероприятия станет проектный офис «Команды 2018», начало в 18.00. После состоится экскурсия в Мирожский монастырь на тему: «Спасо-Преображенский собор — всемирное наследие красоты и духовности». Организаторы отмечают, что количество мест ограничено, поэтому предварительно лучше зарегистрироваться по телефону 8 (8112) 66-33-11.

В Изборске мероприятия пройдут с 17.00 до полуночи. Здесь запланированы творческие мастер-классы, интерактивные игры для всей семьи, демонстрация документальных и мультипликационных фильмов. От Никольского захаба Изборской крепости будут начинаться обзорные экскурсии «Каменный страж земли русской».

Вход на вышеперечисленные мероприятия свободный.

В мемориальном музее-усадьбе М. П. Мусоргского в селе Наумово Куньинского района состоится концерт солистов Дмитрия Степановича и Евгении Малеевой, а также ознакомительная экскурсия по комнатам старинного барского дома. Время проведения с 18.00 до 23.00, билеты необходимо приобрести заранее.

В Пушкинских Горах «Ночь искусств» начнется показом спектакля «Три сказки», подготовленного музейным кукольным театром «Петрушкина баловня». В его сценарий положены сюжеты трех русских народных сказок: «Сказка о рыбаке и рыбке», «Каша из топора» и «Репка». Спектакль поставлен в стиле вечерки, где девушки собирались рукодельничать и рассказывали сказки. Также участников акции ждет двухчасовая вечерняя экскурсия при свечах по музею-усадьбе А. С. Пушкина «Михайловское».

К просветительской акции также присоединились краеведческий музей Порховского района, библиотеки и дома культуры Новосокольнического, Невельского, Палкинского, Великолукского, Бежаницкого, Плюсского, Пустошкинского районов. Кроме того, в «Ночь искусств» состоится концерт в Островской детской школе искусств.

В этом году «Ночь искусств» пройдет уже в седьмой раз. Музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и культурные клубы по всей стране проведут тематические мероприятия, встречи с писателями, музыкантами, художниками и актерами. Партнером акции выступает Министерство культуры Российской Федерации.

Теги: #культура
Источник: Псковская Лента Новостей
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