Культура

Первые 60 человек подали заявки на детский фестиваль «Кукарача»

На участие в третьем фестивале для детей из детских домов и интернатных учреждений Пскова и Псковской области «Кукарача» пришли первые заявки от 60 человек.

Заявки на участие в фестивале пришли из Пскова, Великих Лук, Пушкинских Гор, Красногородска и Опочки.

Впервые в фестивале «Кукарача» примут участие воспитанницы «Детской деревни – SOS Псков» Евгения Суворова и Александра Богарева. Участницы проявят себя в номинации «Вокал», исполнив для псковичей две композиции: «Зимняя колыбельная» и «Я узнала маленький секрет».

Напомним, принять участие в фестивале можно в трёх номинациях: «Вокал», «Художественное слово» и «Хореография».

Сроки приема заявок: с 01.10.2019 по 10.11.2019 гг. включительно. Прием заявок ведется в РОО «ПМЦ» по адресу 180007, г.Псков, ул.М.Горького, д.15; заполненную заявку (приложена ниже) необходимо прислать на электронную почту pgmc-pskov@mail.ru с указанием в теме «Кукарача» или по факсу 8(8112)56-41-88. К заявке требуется приложить фотографию артиста, видео выступления, а также музыкальную фонограмму для танцоров, фонограмму «минус» для вокалистов.

Организатором мероприятия выступает РОО «Псковский молодежный центр» при поддержке МБУ «Псковский городской молодежный центр», комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Пскова, Государственного комитета по социальной защите населения Псковской области, Государственного управления образования Псковской области. Проект реализуется на средства Фонда президентских грантов.