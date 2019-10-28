Культура

Книжные издания музея-заповедника «Михайловское» представят на «Русских сезонах» в Берлине

Завтра, 1 ноября, в Германии, в Берлинской Государственной библиотеке, в рамках фестиваля искусств «Русские сезоны» откроется выставка из Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, эта выставка и шире — Дни русской культуры в Германии, которые проходят при самом активном участии Немецкого Пушкинского общества, посвящены 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина. Пушкиногорские музейщики и их коллеги представят жителям и гостям европейской столицы презентацию музейных книжных изданий. Так, например, о своей книге «Пушкин на каждый день» (статьи о поэте, литературоведческие прочтения произведений, письма и записи разговоров автора с хранителем Пушкиногорья С.С. Гейченко, стихи, эссе) немецкой публике расскажет автор, известный российский литературный критик, пскович Валентин Курбатов. Среди других пушкинских книг Курбатова — «Домовой», выдержавший уже несколько переизданий, очередное из которых увидело свет в 2013 году, и «Дневник» (2019).

Программа «Дней…» включает в себя не только эту и другие книжные презентации, но и показ документальных фильмов о псковских пушкинских местах. Вниманию собравшихся будет представлен девятиминутный ролик «Пушкинский Заповедник из поднебесья» (авторы — творческая группа в составе Николая и Андрея Алексеевых, Марины Мариненко, Дениса Виноградова) и 16-минутный видеофильм «Пушкинский Заповедник» (также подготовлен сотрудником музея-заповедника Николаем Алексеевым).

В музее добавили, что в эти же дни в Берлине пройдёт международная конференция «А.С. Пушкин — классик XXI века, медиа-контекст» («Alexander Puschkin, der Klassiker im 21. Jahrhundert, multimedial»). Её устроитель — Немецкое Пушкинское общество, которое возглавляет праправнучка поэта графиня Клотильда фон Ринтелен. На вечер 1 ноября обществом запланирован литературно-музыкальный вечер.

Напомним, что музей-заповедник «Михайловское» уже не впервые становится участником «Русских сезонов». Так, осенью прошлого года музей представлял четырёхдневную программу в Италии — в Департаменте гуманитарных, социальных и культурных дисциплин Университета города Парма. А весной этого года в Российском доме культуры и науки в Берлине музей экспонировал уникальную выставку «Русский костюм в миниатюре»; кроме того, в те дни в столице Германии были даны представление музейного театра «Петрушкина баловня» и программа «Русские народные игры» по материалам пушкинского времени.

«Русские сезоны» — это масштабный проект по представлению русской культуры европейскому зрителю. В рамках фестиваля, который продлится до конца 2019 года, запланировано более 400 мероприятий в 80 городах Германии: выставки, театральные постановки, концерты симфонической музыки, балетные спектакли, проекты о киноискусстве, гастроли ведущих народных коллективов, цирковые и арт-фестивали. Среди участников «Русских сезонов» в Германии более 80 учреждений культуры. В 2017 году «Русские сезоны» на высоком уровне прошли в Японии (250 мероприятий в 40 городах), а в 2018-м — в Италии (310 мероприятий в 74 городах с охватом в 6 млн зрителей).