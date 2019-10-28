Культура

В Псковской области пройдет «Культурный марафон»

С 1 по 14 ноября Псковская область примет участие во всероссийском проекте «Культурный марафон», который проводит министерство культуры РФ и министерство просвещения РФ совместно с компанией «Яндекс». Его цель – знакомство детей и подростков с мировой и отечественной культурой, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональной администрации.

С 1 по 14 ноября дети и подростки региона смогут пройти мультимедийный онлайн-тест в Яндекс.Учебнике. Он не проверяет знания, а знакомит с богатством мировой культуры. Школьники будут слушать музыкальные композиции, смотреть отрывки из фильмов и отвечать на вопросы: например, что общего между «Лунной сонатой» и современным хип-хопом, как Тарковский вдохновлялся Брейгелем, что одинаково сильно любили Дэвид Бирн и Бертольт Брехт, как Гауди строил Храм Святого Семейства.

В государственных и муниципальных учреждениях культуры Псковской области будут работать открытые площадки для желающих пройти тест. В частности, в Пскове школьники приглашаются в Центральную городскую библиотеку МАУК «Централизованная библиотечная система» (ул. Конная, д. 6). Студенты Псковского областного колледжа искусств им. Римского-Корсакова смогут пройти тест на базе своего учреждения. В Пустошкинском районе открытые площадки будут организованы в Пустошкинской районной библиотеке и районном Центре культуры. В Дновском районе желающие пройти тест приглашаются в проектный офис «Команда 2018» (Дновский районный культурный центр, ул. Ленина, д. 19).

Добавим, что тест можно пройти и без посещения открытой площадки, воспользовавшись личным компьютером или телефоном. Для этого нужно пройти по ссылке: education.yandex.ru/culture.

Присоединиться к «Культурному марафону» может любой учитель или родитель. Для этого нужно зарегистрировать себя и детей на сайте проекта. Уже сейчас там выложены сценарии уроков, а 1 ноября появятся тесты. Все учителя, которые проведут уроки по предложенным сценариям, получат сертификат. А ребятам, ответившим на вопросы теста, Яндекс вручит грамоты и подписки на Яндекс.Музыку и КиноПоиск.

Сценарий итогового теста готовили музыкальный критик, автор книги «Фермата. Разговоры с композиторами» Алексей Мунипов, архитектурный критик, журналист и преподаватель Высшей школы урбанистики НИУ ВШЭ Александр Острогорский, сценарист, киновед, преподаватель ВГИКа Всеволод Коршунов, театровед, журналист, продюсер «Мобильного художественного театра» Алексей Киселёв.

Завершит марафон спектакль «Алиса в Зазеркалье» Мастерской Петра Фоменко»: он будет показан в Яндекс.Эфире 17 ноября.