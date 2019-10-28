Культура

Картина великолукского художника «На руинах Сталинграда» передана комитету по культуре администрации Волгограда

Картина великолукского художника «На руинах Сталинграда» передана комитету по культуре администрации Волгограда. Мероприятие состоялось в рамках акции, организованной партпроектом «Историческая память» и посвященной 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Всего на торжественной церемонии были представлены три региона - Республика Карелия, Самарская и Псковская области. В триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» собрались более 250 человек.

Напомним, партийный проект «Единой России» «Историческая память» следит за сохранением и реставрацией памятников истории и культуры. Сегодня в России насчитывается более 90 тыс. памятников федерального, регионального и местного значения, причем каждый второй из них требует срочного капитального ремонта. Партпроект осуществляет контроль за их реставрацией, привлекая к активному сотрудничеству общественников, которые оперативно указывают на те или иные недостатки в работе. Кроме того, партпроект ведет специальное направление, которое посвящено сохранению памяти о Великой Отечественной войне. В рамках этого направления в регионах реализуются такие проекты, как «Защитникам Отечества посвящается…», «Вахта памяти», «Свеча памяти» и многие другие.