Культура

В образовательном центре «Сириус» побывал студент псковского колледжа искусств

Студент Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова Александр Герасимов принял участие в программе «Музыкально-исполнительское искусство» образовательного центра «Сириус» со 2 по 25 октября в Сочи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Как рассказал Александр Герасимов, все участники программы попали в «Сириус» по результатам предварительного отбора. На видеозаписи, представленной комиссии, молодой музыкант исполнил 1 и 2 части Первого концерта и 2 часть Третьего концерта для валторны с оркестром В.А. Моцарта.

Музыкальные занятия Александра в центре «Сириус» проходили по двум направлениям: валторна (класс заслуженного артиста России, Мариинского театра, доцента Санкт-Петербургской консерватории, художественного руководителя духовой академии Дмитрия Воронцова) и композиция (класс доцента композиторского факультета Московской государственной консерватории Сергея Голубкова).

По словам студента, программа пребывания в центре была очень разнообразной: мастер-классы по сольфеджио и гармонии, лекции музыкальной литературе, учебные занятия по общеобразовательным дисциплинам, посещение клубов по интересам, спортивного зала, экскурсий.

Итогом интенсивных профессиональных занятий в рамках творческой смены стали два концерта. По специальности Александр исполнил «Элегию» С. Рахманинова в переложении для валторны и фортепиано и пьесу «Скандинавия» В. Буяновского. По классу композиции, которой он начал заниматься в «Сириусе» впервые, пскович представил авторское сочинение «4 эскиза для валторны».

«Было очень интересно, познавательно, но самое важное, что я получил от пребывания в «Сириусе» - повышение исполнительского уровня», - заключил Александр Герасимов.

Напомним, что образовательный центр «Сириус» создан фондом «Талант и успех» на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе Президента Российской Федерации В.В. Путина. Фонд учрежден 24 декабря 2014 г. выдающимися российскими деятелями науки, спорта и искусства.

Цель работы Образовательного центра «Сириус» – раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одарённых детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве. Центр работает круглый год. Ежемесячно в «Сириус» приезжают 800 детей в возрасте 10-17 лет из всех регионов России.