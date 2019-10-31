Культура

Дороги пушкинского Святогорья, от монастыря до мельницы: вышел в свет новый выпуск «Михайловской пушкинианы»

На официальном сайте Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское», в разделе «Специалистам/Библиотека», размещена электронная версия нового выпуска «Михайловской пушкинианы». Это уже 75-я книга научно-популярного издания, которое силами музея выходит в свет с апреля 1996 года.

Новый сборник, как, впрочем, и предыдущие выпуски «Михайловской Пушкинианы», доступен всем пользователям сети и для чтения, и для свободного скачивания. Он называется «…Тень мою любя, храните рукопись…».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, это строка из одного из самых известных «михайловских» стихотворений Пушкина «Андрей Шенье». Посвящено оно Николаю Раевскому, русскому полководцу, герою Отечественной войны 1812 года, дружбой с которым Пушкин гордился, и предварено эпиграфом «A insi, triste et captif, ma lyre toutefois S’éveillait...» («Так, когда я был печальным и пленным, моя лира все же пробуждалась…» - франц.).



На обложке нового выпуска «Михайловской пушкинианы» размещена репродукция картины В.П. Кранца «Аллея Керн» (1971) из фондов музея-заповедника «Михайловское».

В книгу вошли материалы научно-практических конференций сотрудников Пушкинского Заповедника 2015‒2018 годов. В музее напомнили, что традиция проводить такие чтения в конце каждого календарного года существовала еще при легендарном директоре «Пушкинского уголка» С.С Гейченко и после перерыва была возрождена в 2013 году. В программу подобных чтений включают доклады и сообщения, подготовленные по итогам исторических изысканий и практических наработок музейных специалистов.

Среди публикаций в новом сборнике - статьи и заметки о реставрации Успенского собора Святогорского монастыря в 1894‒1895 годы (автор - научный сотрудник отдела массовых музейных мероприятий Пушкинского Заповедника Марина Мариненко), об истории Святых (Пятницких) ворот Святогорского монастыря (автор - старший научный сотрудник отдела краеведения, истории и археологии Лаура Пурвинь), о семье Федора Дэглау, в конце XIX века бывшего арендатором бугровской мельницы (автор - методист по научно-просветительской деятельности Елена Хмелева). Есть в книге интересный анализ посещаемости дома-музея А.С. Пушкина в Михайловском в 2015‒2017 годах (автор - и. о. хранителя музея-усадьбы поэта Ирина Крылова), рассказ о псковском художнике-графике Валентине Васильеве, чьи работы хранятся в заповедных фондах (автор - специалист отдела просветительной и педагогической работы, методист музейно-образовательной деятельности Надежда Шабловская), и многое другое.

Отдельный раздел сборника включает в себя новые методические разработки - рекомендации по подготовке и проведению экскурсий по Пушкиногорью, в том числе, по местам, связанным с событиями Великой Отечественной войны.

В «Михайловском» добавили, что «бумажная версия» новой «Михайловской пушкинианы» (23 печ. л., или 368 стр., с иллюстрациями) отпечатана в Псковской областной типографии.

Рекомендуемый возраст читательской аудитории - 12+.