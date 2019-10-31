Культура

Два спектакля Великолукского драматического театра вошли в лонг-лист фестиваля «Золотая маска»

Два спектакля Великолукского драматического театра - «Базаров» (режиссер-постановщик Юрий Печенежский) и «Гроза» (режиссер-постановщик Илья Ротенберг) - вошли в список самых заметных спектаклей сезона 2018-2019гг. по мнению экспертного совета самого престижного театрального фестиваля в России «Золотая маска». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Российская Национальная театральная премия и фестиваль «Золотая маска» учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей Российской Федерации. Номинанты премии 2020 года определены экспертными советами из премьер, выпущенных с 1 августа 2018-го по 31 июля 2019 года.

Эксперты посмотрели в театрах и на видео 722 спектакля из 215 городов. В лонг-лист включен 81 спектакль драматического театра и театра кукол и 29 спектаклей музыкального театра.