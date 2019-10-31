Культура

Лекторий, посвященный истории Мирожского монастыря, организует Псковский музей-заповедник

История Спасо-Преображенского Мирожского Завеличенского монастыря станет предметом лекций, которые планирует провести для псковичей Псковский объединенный музей-заповедник. Об этом стало известно в рамках акции «Ночь искусств», которая прошла 3 ноября на ряде культурных объектов города, в том числе в Спасо-Преображенском соборе Мирожской обители.

Как сообщила Псковской ленте Новостей заведующая отделом «Мирожский монастырь» Псковского музея-заповедника кандидат исторических наук Таисия Круглова, три бесплатные вечерние экскурсии, которые были проведены в рамках Всероссийской акции, стали начальным этапом просветительского проекта, посвященного памятникам псковской архитектуры, вошедшим в список наследия ЮНЕСКО в этом году.

«Дальше, думаю, будем выстраивать определенную программу популяризации объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, - отметила Таисия Круглова. - Мы планируем начать встречи на лекториях в соборе, где мы будем рады рассказывать о сюжетах, людях, связанных с этим храмом, о событиях истории монастыря. Вся информация о времени и месте будет публиковаться на Интернет-ресурсах музея».

Планируется, что первые лекции состоятся уже в декабре.