Культура

Харизматичные белорусы подарят Пскову тяжелый саунд и позитивные тексты на очередном концерте фестиваля «Добрый рок»

8 ноября в легендарном псковском TIRе состоится очередное выступление в рамках VIII сезона клубных концертов фестиваля живой музыки «Добрый рок». На площадке клуба в этот день выступят три команды из Пскова, Череповца и Беларуси, сообщили организаторы Псковской ленте Новостей.

В преддверие концерта знакомимся с одним из участников - группой из Беларуси Cotton Buds, сочетающей в себе тяжелый саунд, позитивные тексты и невероятную харизму участников. Этот коллектив способен заполнить музыкальным материалом все пробелы в головах и хорошенько прочистить уши гитарными риффами.

В нынешнем виде проект Cotton Buds существует с 2014 года. Музыканты ведут активную сценическую деятельность, регулярно принимая участие в концертах и фестивалях.

Начало: 8 ноября, 20.00.

Вход 200/300 рублей.

Прибыль от сбора отборочных концертов, а также от реализации сувенирной продукции направляется семьям детей нуждающихся в дорогостоящем лечении.

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