Культура

Легендарный и один из старейших псковских музыкальных проектов выступит на очередном концерте фестиваля «Добрый рок»

8 ноября в псковском TIRе состоится очередное выступление в рамках VIII сезона клубных концертов фестиваля живой музыки «Добрый рок». На площадке клуба в этот день выступят три команды из Пскова, Череповца и Беларуси, сообщили организаторы Псковской ленте Новостей.

В преддверие концерта знакомимся с одним из участников - псковским коллективом КрейZи ХауZъ. Это легендарный и старейший из ныне существующих псковский музыкальный проект. Основан в мае 1991 года, еще в СССР, автором тестов и музыки Сергеем Печкуровым и убежденным идейным сподвижником и первым бас-гитаристом Александром Сумкиным, самоотверженно рассылавшим аудиокассеты с записями первых альбомов по всей огромной России.

За время существования проекта в разное время в нем участвовали многие известные псковские музыканты, некоторые из которых, к сожалению, уже нас навсегда покинувшие.

В программе выступления - новые песни и старые хиты в новом звучании. Стиль группы всегда был эклектичным; в музыке присутствуют элементы рок-н-ролла, рэгги, панка, гранжа, есть рок-баллады и даже романсы. Одна поклонница КРЕЙZИ ХАУZЪ охарактеризовала стиль как «лирический панк», а в общем все это можно назвать «русский текстовой рок», так как все песни построены в первую очередь на текстах Сергея Печкурова.

Начало: 8 ноября, 20.00.

Вход 200/300 рублей.

Прибыль от сбора отборочных концертов, а также от реализации сувенирной продукции направляется семьям детей нуждающихся в дорогостоящем лечении.

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