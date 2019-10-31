Культура

Женский вокал из Череповца: представляем третьих участников концерта фестиваля «Добрый рок» 8 ноября

8 ноября в псковском TIRе состоится очередное выступление в рамках VIII сезона клубных концертов фестиваля живой музыки «Добрый рок». На площадке клуба в этот день выступят три команды из Пскова, Череповца и Беларуси, сообщили организаторы Псковской ленте Новостей.

В преддверие концерта знакомимся с еще одним участником - группой «7 Отличий». Это молодой проект из Череповца, играющий музыку в формате поп-рока с элементами регги, панка, блюза и фанка.

Ребята называют свое направление позитивным роком, не идут на поводу у модных тенденций и «рубают рок без правил».

Коллектив создает музыку, в которой можно услышать отголоски различных эпох и направлений отечественной и западной рок-музыки. В своих текстах группа «7 Отличий» пытается передать свое отношение к жизни, творчеству, любви. Все это сочетается с мощным мелодичным женским вокалом и позитивной энергетикой, которую дарит группа на своих концертах.

Начало: 8 ноября, 20.00.

Вход 200/300 рублей.

Прибыль от сбора отборочных концертов, а также от реализации сувенирной продукции направляется семьям детей нуждающихся в дорогостоящем лечении.

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