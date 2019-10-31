Культура

«Санитарный ноябрь» в Пушкинском Заповеднике сократили до четырех дней

В ноябре этого года Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» закрывать на практиковавшийся ранее «санитарный месяц» не будут. Вместо этого, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, мемориальные усадьбы будут поочерёдно «уходить» на первоочередные, но невозможные в условиях постоянного туристического потока хозяйственные и ремонтные работы на четыре дня каждая. Первым в этом графике стоит «Михайловское», и туристов просят не планировать его посещение в будние дни на следующей неделе, то есть в период с 11 по 15 ноября включительно.

Тригорское. Ремонт ограждения парковой дорожки. Фото: музей-заповедник «Михайловское».

Мемориальная усадьба «Тригорское» и музейный комплекс в деревне Бугрово («Пушкинская деревня», «Водяная мельница в деревне Бугрово») будут закрыты для посетителей соответственно с 18-го по 22-е и с 25-го по 29-е текущего месяца.

Напомним, что с 1 ноября музеи Пушкинского Заповедника перешли на «зимнее расписание» - с выходным понедельником и графиком приёма гостей с 10.00 до 17.00.