Культура

Областная библиотека приглашает на программу «Шиллер260»

11 ноября в 15:00 Международный центр Псковской областной универсальной научной библиотеки приглашает на литературно-музыкальную композицию, посвященную 260-летию со дня рождения немецкого поэта Фридриха Шиллера. Мероприятие пройдет на площадке проектного офиса «Команда 2018».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей библиотеке, в программе: чтение стихотворений на немецком и русском языках; инсценировка-монтаж по письмам Ф.Шиллера и И.Гете; исполнение песен на немецком языке и прослушивание музыкальных произведений, написанных на стихи Шиллера просмотр фрагментов телевизионного фильма «Шиллер»; блиц-викторина на звание «Лучший слушатель встречи – знаток Шиллера».

Во встрече будут задействованы ученики старших классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 23 с углубленным изучением английского языка» и студенты кафедры европейских языков и культур факультета русской филологии и иностранных языков ПсковГУ, изучающие немецкий язык.

Псковичи — любители творчества Шиллера смогут прочитать свои любимые стихотворения Шиллера на немецком или русском языках, либо исполнить песни, написанные на стихи великого поэта.

Специальным гостем мероприятия выступит отдел литературы на иностранных языках Центральной городской публичной библиотеки имени А. П. Чехова города Таганрога.

Подробная информация на сайте библиотеки.