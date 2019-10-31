Культура

В офисе «Команды 2018» провели открытую лекцию о псковских памятниках из списка ЮНЕСКО. ФОТО

В офисе «Команды 2018» прошла открытая лекция, посвященная псковским памятникам, включенным в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Лекцию провели в рамках VII всероссийской ежегодной культурно-образовательной акции «Ночь искусств». Как Псковской Ленте Новостей сообщил и. о. генерального директора Псково-Изборского объединенного музея-заповедника Александр Голышев, лекция состоялась 3 ноября, в преддверии Дня народного единства, и собрала больше сотни человек.

«Лекцию удачно провели перед Днем народного единства, поскольку говорили о таких вещах, которые объединяют народ: о культуре, о духовности», - отметил Александр Голышев. - Интерес был очень большой! Не ожидали, что столько народа придет! Люди хотят больше знать об этих памятниках, потому что это - олицетворение псковской земли в мировой и национальной культуре!».

И.о. гендиректора музея подчеркнул, что на лекцию пришли студенты, преподаватели, представители власти и архитектурной общественности.

Александр Голышев рассказал собравшимся о 43-й сессии комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, состоявшейся в Баку (Азербайджан), где десять церквей Пскова и внесли в список организации. После чего прошла презентация, посвященная истории этих памятников культуры.

Когда закончилась лекция, начались экскурсии в Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря, возглавляющий список псковский ЮНЕСКО. Со слов Александр Голышева, чтобы с объектом познакомить всех желающих, необходимо было провести 4 сеанса экскурсий: отдельно продемонстрировать собор каждой из 4 групп.

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«Желающих было так много, что экскурсии начались в 20:00, а проходили до самой ночи, несмотря на капризную погоду», - добавил и.о. гендиректора музея.

Александр Голышев поделился, что в планах у организатора псковской «Ночи искусств» - Псково-Изборского объединенного музея-заповедника - устроить автобусную экскурсии по всем местным памятникам, включенным в список ЮНЕСКО.

Напомним, по итогам рассмотрения на 43-й сессии Комитета в Список всемирного наследия ЮНЕСКО включены десять церквей Псковской школы архитектуры: «Собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря», «Ансамбль Спасо-Мирожскогомонастыря: Преображенский собор», «Ансамбль Снетогорского монастыря: собор Рождества Богородицы», «Церковь Михаила Архангела с колокольней», «Церковь Покрова от Пролома», «Церковь Косьмы и Дамиана с Примостья, остатки колокольни, ворота и ограда», «Церковь Георгия со Взвоза», «Церковь Богоявления со звонницей», «Церковь Николы с Усохи» и «Церковь Василия на Горке».