Культура

В Пскове откроется выставка «Мир забытых вещей»

Открытие выставки «Мир забытых вещей» состоится 8 ноября в 15.00 на втором этаже в фойе Псковского музея-заповедника на улице Некрасова, 7.

Главной задачей выставки «Мир забытых вещей» является попытка донести до посетителей достоверную информацию о «забытых» предметах. Основой для этого стали фонды музея.

«Конечно, на выставке представлена лишь малая часть "забытых" предметов из тех, что были придуманы человеком на протяжении всей истории его существования. Надеемся, что выставка будет интересна не только тем людям, чья работа связана со стариной, но и просто любознательным посетителям музея, которые хотели бы приоткрыть завесу прошлого и взглянуть на загадочные старинные предметы со знанием дела. Некоторые из таких предметов исчезли из обихода человека навсегда, потому что стали просто ненужными. Другие в ходе эволюции видоизменились. При их изготовлении стали использоваться новые материалы и формы, но функция осталась прежней. Многое из того, что посетители смогут увидеть на нашей выставке, не экспонировалось вовсе, или экспонировалось очень давно, так что в этом отношении она эксклюзивна. Наряду с находками археологов здесь будут представлены предметы и более позднего времени», рассказали Псковской Ленте Новостей работники музея.

Контактный телефон: 8-921-11-16-96 Анна Агеева.