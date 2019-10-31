Культура

О необходимости сформировать активную и целостную языковую политику шла речь на президентском Совете по русскому языку в Кремле

Несколько минут назад в Кремле завершилось заседание Совета по русскому языку при президенте Российской Федерации. Его прямую трансляцию вел телеканал «Вести-24» (ВГТРК).

Заседание президентского Совета по русскому языку Владимир Путин начал с констатации: необходимо увеличить поддержку образовательных программ и программ по продвижению национальной культуры. «Мы сталкиваемся с попытками искусственно, я хочу это подчеркнуть, именно искусственно, грубо, подчас абсолютно бесцеремонно - сократить пространство русского языка в мире, вытеснить его на периферию», - сказал глава государства, напомнив, что именно язык обеспечивает суверенитет, единство и идентичность нации.

Владимир Путин поручил правительству внести корректуру в Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации» и в закон «О языках народов Российской Федерации», а также подготовить единый корпус словарей, справочников, грамматик, содержащих нормы современного литературного языка для обязательного использования в СМИ, госструктурах и школах. Таким образом, Путин обозначил цель - «сформировать активную и целостную языковую политику, которая обеспечит сохранение и развитие русского языка, отечественной литературы и в России, и в мире». При этом президент особо отметил, что совершенствование языковых норм и правового поля не должно означать «революционные» изменения и вульгарные упрощения правил русского языка.

Напомним, что Совет по русскому языку при президенте Российской Федерации был образован 9 июня 2014 года. С августа текущего года в состав совета входит директор расположенного в Псковской области Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич.