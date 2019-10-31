Культура

В последний день осени в Пскове пройдет концерт известного псковского барда

30 ноября в арт-кафе «Медея» пройдет акустический концерт известного псковского барда Андрея Васильева «Времена». В программе - старые и новые песни из репертуара автора.

Предварительный заказ билетов можно сделать по телефону 8-911-887-46-10. Количество билетов ограничено. Начало в 15.00.

Андрей Васильев познакомился c авторской песней в 1996 году, с этого же времени стал членом Клуба авторской песни «Горизонт» (Псков) и начал сочинять собственные песни. С 2006 по 2012 год возглавлял творческое объединение Махаон (Псков). Лауреат Пушкинского фестиваля искусств (Москва, 1999, 2000 и 2001), лауреат фестиваля Скобарь в дуэте с Татьяной Замураевой (Псков, 2003), дипломант фестиваля Балтийская ухана (Калининград, 2005), лауреат фестиваля Многоголосье (Великие Луки, 2007), лауреат фестиваля Балтийская ухана (Калининград, 2008). Непререкаемыми авторитетами в авторской песне считает Геннадия Жукова и Михаила Щербакова.

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