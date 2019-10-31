Культура

Пригласительные билеты на финал конкурса «Киномания» можно получить в Молодежном центре

На следующей неделе, 13 ноября, в Пскове состоится финал конкурса авторского молодежного короткометражного кино «Киномания». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Молодежном центре, мероприятие пройдет в малом зале Псковского драматического театра им. Пушкина. Пригласительные билеты на «Киноманию» можно получить в Псковском городском молодежном центре (М.Горького, 15) по будням с 9.30 до 17.00. Их количество ограничено.

Свыше 100 работ со всей России прислали кинолюбители на «Киноманию» в этом году. В программе мероприятие запланирован показ 10 лучших картин молодых режиссеров и объявление победителей в 8 номинациях.

Напомним, «На молодежной волне» - тематика работ «Киномании-2019». Тематика подразумевает отражение проблем молодежной среды и возможные пути их решения, сложные ситуации в жизни отдельных молодых людей.