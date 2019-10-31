Культура

Псковский музей-заповедник приглашает на «культурную субботу»

Псковский музей-заповедник приглашает псковичей и гостей города на «культурную субботу».

В 14.00 - экскурсия для сборных групп по экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны».

Экспозиция посвящена истории Псковского края с 1941 по 1945 годы. Период Великой Отечественной войны в истории Пскова и Псковской земли – одна из самых трагических и героических страниц.

Стоимость участия: 100 руб./чел. + входная плата.

В 14.00 – экскурсия для сборных групп в Мемориальный музей-квартиру Ю.П. Спегальского.

В ходе экскурсии по мемориальному музею вы познакомитесь с жизнью и творчеством знаменитого псковского архитектора-реставратора Юрия Спегальского. Мемориальный кабинет с антикварными предметами мебели дополняет личная библиотека ученого, насчитывающая более 700 томов. Ю.Спегальский стоял у истоков научной реставрации Пскова.

Стоимость участия: 100 руб./чел.