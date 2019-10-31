Культура

Псковский «Сказ» принял участие в гала-концерте Всероссийского фестиваля любительских творческих коллективов

Заслуженный коллектив народного творчества России, ансамбль «Сказ» имени Виталия Румянцева принял участие в гала-концерте Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов, который состоялся 4 ноября в Московском государственном академическом театре «Русская песня», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

«Коллективу была предоставлена уникальная возможность презентовать свое творчество в ходе получасового выступления в холле театра перед гала-концертом. Мы очень рады, что стали победителями в таком престижном конкурсе», — отметил художественный руководитель ансамбля «Сказ», обладатель почетного звания «Душа земли Псковской» Константин Абабков.

В ходе торжественного мероприятия состоялось вручение дипломов 20 победителям зональных этапов конкурса, среди которых — ансамбль «Сказ». Вручение проводил заместитель министра культуры РФ Павел Степанов.

Затем на сцене театра «Русская песня» прошел концерт ансамблей — обладателей грантов конкурса. Специальными гостями вечера стали Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева, Государственный академический русский народный хор им. М.Е.Пятницкого и народная артистка России Надежда Бабкина с ансамблем «Русская песня».

Напомним, Всероссийский фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов проводится в рамках национального проекта «Культура» (федеральный проект «Творческие люди»). Он направлен на сохранение нематериального культурного наследия народов России и поддержку творческих инициатив талантливых детей и молодежи.