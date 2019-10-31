Культура

Вечер уникальной экспериментальной музыки пройдет в псковском клубе

В субботу, 9 ноября, T.I.R. Club погрузится в экспериментальную музыку. Зрителей ждет совместный концерт Hypnotic Tribe и Ilia, Konstantin & Me.

Hypnotic Tribe - этноэлектроника в сочетании с вокалом и акустическими инструментами, такими как флейта, джембе, фрейм-драм, варган, плюс гипнотические визуалы.

Ilia, Konstantin & Me (Россия-Норвегия) - free jazz, experimental, свободная импровизация.

«Вполне классический импровизационный состав в живом исполнении легко перемещается от фри-джазовых саксофонных соло в однородные дроновые фактуры, используя разнообразный технический арсенал владения инструментами и демонстрируя прекрасное взаимодействие в реальном времени», - рассказывают организаторы.



Начало концерта в 20.00. Вход - 200 рублей.