Культура

Псковичи собирают подписи за благоустройство Летнего сада по программе «Формирование современной городской среды»

Псковичи собирают подписи за включение Летнего сада в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования "Город Псков"», что позволит получить финансирование на благоустройство данной общественной территории.

Информация о том, что среди горожан начали распространять подписные листы, появилась в соцсетях. Ее в интервью корреспонденту Псковской Ленты Новостей подтвердил директор Городского парка культуры и отдыха имени А. С. Пушкина, в структуру которого входит Летний сад, Евгений Шелемба.

«Инициаторами сбора подписей выступили мы. Также есть инициативная группа — неравнодушные люди, которые хотели бы эту территорию благоустроить, - отметил он. - идеале хотелось бы сделать новое современное общественное пространство, которое позволяло бы отдыхать и детям, и взрослым, где можно было бы посидеть, отдохнуть, поиграть и покататься на аттракционах».

В контексте муниципальной программе речь идет о благоустройстве, а не о реконструкции парка. «Мы просто должны облагородить то, что есть», - пояснил Евгений Шелемба, добавив, что хотелось бы обновить асфальтовое покрытие в Летнем саду. «Там может быть где-то асфальт, где-то гранитный отсев, где-то плитка или резиновое покрытие. Хотелось бы сделать там какие-то точки притяжения — интересности какие-то, скажем так. Но это уже как получится», - сказал директор парка культуры и отдыха.

В настоящее время пик посещаемости Летнего сада приходится на лето и зимний период, когда заливается каток.