Культура

Концерт «Юные дарования Псковщины» пройдет 23 ноября

Концерт «Юные дарования Псковщины» состоится 23 ноября в Большом концертном зале Псковской областной филармонии.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре непрерывного образования в сфере культуры и искусства Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова, в концерте примут участие симфонический оркестр Псковской областной филармонии под управлением Николая Хондзинского, лауреаты премии «Юные дарования Псковщины» и «Молодые дарования России» разных лет, обладатели стипендии губернатора Псковской области.

В программе концерта прозвучит музыка М. Балакирева, Ф. Листа, А. Глазунов, Д. Каччини, Л. Берио, Г. Форе.

Концерт «Юные дарования Псковщины» пройдет в Пскове в 23 раз. Впервые премия «Юные дарования Псковщины» была вручена в 1996 году. За эти годы существования премии ее лауреатами стали около 700 учеников детских музыкальных школ, школ искусств и художественных школ Пскова и области, Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова.

В их числе выпускники и сегодняшние преподаватели Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова, выпускники и студенты консерваторий, институтов культуры Санкт-Петербурга и Москвы, академии музыки им. Гнесиных.

Отметим, что в Псковской области реализуется система поддержки одаренных детей. Ее истоки восходят к появлению в 1992 году программы «Культура и дети Псковщины», одной из целей которой стало сохранение системы музыкально-художественного образования и воспитания детей, сети ведомственных музыкальных, художественных школ и школ искусств, создание системы стимулирования одаренных детей стипендиями, конкурсами.

Начало концерта в 17.00

Адрес БКЗ филармонии: ул. Некрасова, 24.