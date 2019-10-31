Культура

Предвкушая жару в клубе TIR: участники «Доброго рока» из Череповца пригласили псковичей на сегодняшний концерт

8 ноября в псковском TIRе состоится очередное выступление в рамках VIII сезона клубных концертов фестиваля живой музыки «Добрый рок». На площадке клуба в этот день выступят три команды из Пскова, Череповца и Беларуси.

В преддверие выступления на наши вопросы ответила Наталья Запорожченко - вокалистка группы «7 Отличий». Это молодой проект из Череповца, играющий музыку в формате поп-рока с элементами регги, панка, блюза и фанка.

- Наталья, впервые будете выступать в Пскове?

- Выступаем мы у вас не первый раз. Были летом. Было жарко. А сейчас мы в предвкушении такой же жары, но уже на сцене клуба TIR.

- Чем интересен для вашего коллектива формат клубных благотворительных концертов?

- Мы никогда не отказываемся от возможности оказать любую посильную помощь нуждающимся.

- Как бы вы сами охарактеризовали свое творчество? Кто является для вас авторитетом (примером) в музыке, на кого вы ориентируетесь?

Позитивная музыка. Каких-то конкретных исполнителей сложно выделить. У нас в коллективе 5 человек и все мы слушаем разноплановую музыку и каждый привносит в наши песни что-то свое.

- Музыку и тексты пишете сами?

- Сочиняю песни я сама, но аранжировку придумываем все вместе.

- Как, с вашей точки зрения, современной рок-группе «засветиться» в море групп и коллективов (и надо ли это вообще современной рок-группе - популярность, поклонники и стадионы)?

- Все зависит от цели. Добиться можно чего угодно - было бы желание. Главное найти своего слушателя!

- Чего бы вы пожелали начинающим псковским рок-музыкантам?

- Трудолюбия и терпения, в первую очередь. Не останавливаться в своем развитии. И удачи, конечно же!

- Что услышат псковичи на концерте? Будут ли какие-то сюрпризы?

- Ответ на этот вопрос мы дадим на нашем выступлении. Ждем всех!

Напомним, концерт состоится сегодня в клубе TIR. Начало в 20.00.

Вход 200/300 рублей.

Прибыль от сбора отборочных концертов, а также от реализации сувенирной продукции направляется семьям детей нуждающихся в дорогостоящем лечении.

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