Культура

Стипендиаты губернатора Псковской области выступят на концерте «Юные дарования Псковщины»

Концерт «Юные дарования Псковщины» пройдет в субботу, 23 ноября, в большом концертном зале Псковской областной филармонии. Как рассказали в Центре непрерывного образования в сфере культуры и искусства Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, в нем примут участие симфонический оркестр Псковской областной филармонии под управлением Николая Хондзинского, лауреаты премии «Юные дарования Псковщины» и «Молодые дарования России» разных лет, обладатели стипендии губернатора Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

В программе концерта прозвучит музыка М.Балакирева, Ф.Листа, А.Глазунова, Д.Каччини, Л.Берио, Г.Форе и других. Начнется он в 17:00.

В Пскове мероприятие пройдет уже в 23-й раз. За годы существования премии ее лауреатами стали около 700 учеников детских музыкальных школ, школ искусств и художественных школ Пскова и области. В их числе выпускники и сегодняшние преподаватели Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, выпускники и студенты консерваторий, институтов культуры Санкт-Петербурга и Москвы, академии музыки имени Гнесиных.

Напомним, что в Псковской области реализуется мощная система поддержки одаренных детей. Ее истоки восходят к появлению в 1992 году программы «Культура и дети Псковщины», одной из целей которой стало сохранение системы музыкально-художественного образования и воспитания детей, сети ведомственных музыкальных, художественных школ и школ искусств, создание системы стимулирования одаренных детей стипендиями, конкурсами.